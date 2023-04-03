Чи є життя на Марсі: марсохід NASA добув можливий доказ

Марсохід Perseverance отримав зразок грунту, який може стати першою ознакою можливого життя на планеті, його планується вивчити за допомогою лабораторного обладнання на Землі.

Про це повідомляє Tech Тimes.

Ця наукова кампанія спрямована на дослідження верхньої частини дельти кратера Єзеро, і останній зразок є 16-м зразком породи, відібраним в рамках місії. NASA планує вивчити ці марсіанські зразки, щоб краще зрозуміти кругообіг води, який сформував поверхню та надра планети, а також знайти докази давнього мікробного життя.

Зразок був взятий зі скелі під назвою Берея, яка, на думку науковців, утворилася з відкладень, що були перенесені вниз за течією давньою річкою. Вчені вбачають великий потенціал у цій породі через її багатий вміст карбонатів. Вивчення карбонату в зразку Береа допоможе дослідникам краще зрозуміти, як функціонувало середовище Марса, коли цей регіон був занурений під рідку воду.

У NASA оптимістично налаштовані, що ці зразки допоможуть їм зрозуміти, що відбувалося в кратері Єзеро мільярди років тому, завдяки різноманітності екосистем, за якими вони можуть спостерігати і з яких збирати зразки.

Нагадаємо, американська аерокосмічна компанія SpaceX запланувала тестовий запуск системи Starship S24, яку розробили для транспортування людей на Марс і повернення їх на Землю.