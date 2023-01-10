Підготовка до спроби відправити людину на Марс: SpaceX запланував на березень найбільший запуск в історії

Американська аерокосмічна компанія SpaceX запланувала тестовий запуск системи Starship S24, яку розробили для транспортування людей на Марс і повернення їх на Землю. Про це повідомило видання Port Isabel-South Padre Press.

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Засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив інформацію та назвав орієнтовні терміни.

"Наприкінці лютого ми маємо реальний шанс (зробити тестовий запуск Starship — Delo.ua). Запуск у березні виглядає дуже ймовірним", — написав бізнесмен в Twitter.

Планується, що випробування буде представлене орбітальним польотом, який гарантуватиме, що ракета-носій зможе підняти транспортний засіб, а також має підтвердити, що Starship може виконувати безпілотне орбітальне обертання.

Після того, як Starship досягне космічної висоти та чверті своєї орбітальної швидкості, ракета-носій приземлиться в Мексиканській затоці. При цьому Starship рухатиметься по балістичній траєкторії, або вільному падінні, на орбітальних швидкостях, та має приземлитися в Тихому океані.

Нагадаємо, компанія SpaceX отримала екологічний дозвіл для польоту на Марс у червні 2022 року.

Ілон Маск вважає, що люди потраплять на Марс менш ніж за 10 років. Якщо SpaceX вдасться відправити Starship з екіпажем на Марс у грудні 2031 року, людина вийде на його поверхню на декілька секунд, відразу ж повернеться в посадковий модуль, а потім полетить назад на Землю.