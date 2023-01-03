SpaceX вивела на орбіту український супутник (ВІДЕО)

Компанія SpaceX Ілона Маска 3 січня близько 17:00 за Києвом запустил наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

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Супутник вивела на орбіту ракета Falcon 9 компанії SpaceX у межах місії Transporter 6 зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" виключно за бюджетні кошти, що надавались Міністерством освіти і науки України в межах реалізації відповідних проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень і розробок та договору базового фінансування.

Доправлення наносупутника PolyITAN-HP-30 у Сполучені Штати Америки для виведення його на орбіту Землі стало можливим завдяки спонсорській допомозі компанії "Боїнг Україна", підтримці Технічного університету Делфт (Нідерланди), спінофф-компанія якого взяла на себе фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарату в космос, Державному космічному агентству України, яке сприяло вирішенню питань логістики та експорту.

Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

SpaceX також запустила український комерційний супутник EOS SAT-1. Це перший супутник власного сузір’я, яке створює EOSDA (глобальний постачальник аналітики супутникових зображень на основі штучного інтелекту), заснована Максом Поляковим.

Нагадаємо, фонд Сергія Притули за гроші українців придбав супутник для Збройних сил України. Додатково ЗСУ отримали доступ до бази даних супутникових знімків компанії Айсай (ICEYE) більше ніж на рік, що дасть змогу військовим планувати оперативні операції.