SpaceX вывела на орбиту украинский спутник (ВИДЕО)

Компания SpaceX Илона Маска 3 января около 17:00 по Киеву запустила наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный к 30-летию Независимости Украины специалистами КПИ им. Игоря Сикорского.

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Спутник вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter 6 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" исключительно за бюджетные средства, которые предоставлялись Министерством образования и науки Украины в рамках реализации соответствующих проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования.

Доставка наноспутника PolyITAN-HP-30 в Соединенные Штаты Америки для вывода его на орбиту Земли стало возможно благодаря спонсорской помощи компании "Боинг Украина", поддержке Технического университета Делфт (Нидерланды), спинофф-компания которого взяла на себя финансирование и техническое обеспечение.

После вывода на планируемую орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

SpaceX также запустил украинский коммерческий спутник EOS SAT-1. Это первый спутник собственного созвездия, создаваемого EOSDA (глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта), основанная Максом Поляковым.

Напомним, фонд Сергея Притулы за деньги украинцев приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Дополнительно ВСУ получили доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.