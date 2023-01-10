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Подготовка к попытке отправить человека на Марс: SpaceX запланировал на март самый большой запуск в истории
Американская аэрокосмическая компания SpaceX запланировала тестовый запуск системы Starship S24, которую разработали для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю. Об этом сообщило издание Port Isabel-South Padre Press.
Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию и назвал ориентировочные сроки.
"В конце февраля мы имеем реальный шанс (сделать тестовый запуск Starship - Delo.ua). Запуск в марте выглядит очень вероятным", - написал бизнесмен в Twitter.
Планируется, что испытание будет представлено орбитальным полетом, гарантирующим, что ракета-носитель сможет поднять транспортное средство, а также подтвердить, что Starship может выполнять беспилотное орбитальное вращение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После того, как Starship достигнет космической высоты и четверти своей орбитальной скорости, ракета-носитель приземлится в Мексиканском заливе. При этом Starship будет двигаться по баллистической траектории или свободному падению на орбитальных скоростях и должна приземлиться в Тихом океане.
Напомним, компания SpaceX получила экологичное разрешение для полета на Марс в июне 2022 года.
Илон Маск считает, что люди попадут на Марс менее чем через 10 лет. Если SpaceX удастся отправить Starship с экипажем на Марс в декабре 2031 года, человек выйдет на поверхность на пару секунд, сразу же вернется в посадочный модуль, а затем улетит обратно на Землю.