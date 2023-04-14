ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Наука
Дата публікації

Гелікоптер NASA на Марсі встановив рекорд дальності польоту

марс
Фото: NASA

Гвинтокрил NASA Ingenuity Mars Helicopter здійснив 50-й політ на Марсі подолавши відстань 322,2 метри за 145,7 секунди, встановивши новий рекорд.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Зазначається, що гвинтокрил подолав одні з найнебезпечніших ділянок Марсу.

Ingenuity Mars Helicopter також встановив новий рекорд висоти - 18 метрів, перед тим, як приземлитися біля кратера Бельва шириною 800 метрів.

Планується, що вертольот виконає ще один передислокаційний політ перед тим, як дослідити регіон в кратере Езеро.

Відео: NASA

Ingenuity був доставлений на Марс в лютому 2021 року на корпусі марсохода NASA Mars Perseverance. Зображення з гелікоптера не лише продемонстрували, як літальні апарати можуть слугувати передовими розвідниками для майбутніх планетарних експедицій, але й стали в нагоді команді Perseverance.

Нагадаємо, раніше марсохід Perseverance отримав зразок грунту, який може стати першою ознакою можливого життя на планеті, його планується вивчити за допомогою лабораторного обладнання на Землі.

Автор:
Михайло Шилін