Гелікоптер NASA на Марсі встановив рекорд дальності польоту

Гвинтокрил NASA Ingenuity Mars Helicopter здійснив 50-й політ на Марсі подолавши відстань 322,2 метри за 145,7 секунди, встановивши новий рекорд.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Зазначається, що гвинтокрил подолав одні з найнебезпечніших ділянок Марсу.

Ingenuity Mars Helicopter також встановив новий рекорд висоти - 18 метрів, перед тим, як приземлитися біля кратера Бельва шириною 800 метрів.

Планується, що вертольот виконає ще один передислокаційний політ перед тим, як дослідити регіон в кратере Езеро.

Відео: NASA

Ingenuity був доставлений на Марс в лютому 2021 року на корпусі марсохода NASA Mars Perseverance. Зображення з гелікоптера не лише продемонстрували, як літальні апарати можуть слугувати передовими розвідниками для майбутніх планетарних експедицій, але й стали в нагоді команді Perseverance.

Нагадаємо, раніше марсохід Perseverance отримав зразок грунту, який може стати першою ознакою можливого життя на планеті, його планується вивчити за допомогою лабораторного обладнання на Землі.