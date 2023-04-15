SpaceX получила разрешение на запуск ракеты Starship, разработанной для отправки людей на Марс

Федеральная авиационная администрация США (FAA) выдала лицензию, которая позволит компании SpaceX миллиардера Илона Маска впервые запустить на орбиту свою ракету Starship.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Таким образом, компания сможет начать испытание полота, который имеет важное значение для достижения одной из основных целей компании в космосе — отправка человека на Марс.

"После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что SpaceX отвечает всем требованиям безопасности, экологии, политики, погрузки, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности", — говорится в заявлении FAA.

Лицензия, выданная SpaceX, будет действительна в течение пяти лет.

Запуск с ракетной базы SpaceX Starbase в Бока-Чика, штат Техас, запланирован на 17 апреля. Данные FAA указывают на то, что взлет может произойти в любое время с 5.30 до 14.00 по местному времени.

Лицензию SpaceX получила практически в момент. В начале апреля профильное издание Space предполагало, что запуск Starship состоится в период между 6 и 12 апреля. Однако 7 апреля Маск анонсировал старт ракеты на текущую неделю, 10-16 апреля.

Впоследствии он уточнил, что запуск придется перенести, ведь компания ожидала разрешения от FAA.