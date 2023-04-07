Первый полет Starship – Маск анонсировал запуск ракеты

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о подготовке первого запуска сверхтяжелой ракеты Starship. Об этом написал Маск в Twitter.

В будущем ракета будет доставлять людей и грузы на Луну, Марс и дальше. Система полностью многоразовая.

В настоящее время американская аэрокосмическая компания SpaceX ждет поддержки соответствующих органов США.

"Starship укомплектован и готов к запуску на следующей неделе, ожидая разрешения регулятора", - написал Илон Маск.

Первый полет Starship может состояться в понедельник, 10 апреля.

Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

Ранее профильное издание сообщало о запуске ракеты Starship на орбиту. Сообщалось, что в течение нескольких месяцев SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету Starship, который будет совершен прототипом ракеты-носителя Super Heavy Booster 7 и кораблем Starship под названием Ship 24. Исторический полет состоится с космодрома Starbase в Техасе.

В рамках тестового полета ракета должна выполнить один виток вокруг Земли.

NASA планирует использовать Starship для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированную не ранее 2025 года. SpaseX и NASA подписали контракт на сумму 2,89 млрд долларов.

На высоте почти 400 футов (120 метров) Starship должна стать самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс.

В июне 2022 года SpaceX получил экологичное разрешение для полета на Марс.

Напомним, 2 марта 2023 года компания запустила четырех человек на орбиту в Международную космическую станцию, к двум членам экипажа NASA присоединились российский космонавт и астронавт ОАЭ.