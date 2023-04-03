SpaceX запустила спутники для новой военной системы отслеживания ракет (ВИДЕО)

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 военных спутников, два из которых построила SpaceX.

Об этом сообщает SpaceNews.

Вывод спутников на низкую околоземную орбиту является первым запуском новой военной системы связи и отслеживания ракет, созданной Агентством космического развития (SDA) организации Космических сил США.

Команда SpaceX впервые попыталась запустить миссию 30 марта, но запуск был прерван за три секунды до старта. Тогда попытка не имела успеха по техническим причинам. 2 апреля миссия Tranche 0 по запуску 10 из 28 спутников увенчалась успехом.

Миссия на низкую околоземную орбиту - первый запуск новой военной системы связи и отслеживания ракет. В то же время, ее детали не разглашают.

Напомним, что 29 марта также ракета-носитель Falcon 9 запустила 56 спутников Starlink на низкую орбиту. На следующий день объекты вывели на орбиту. Это был 80-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 11-й с начала текущего года.