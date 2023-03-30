SpaceX запустила на орбиту очередную партию спутников

29 марта ракета-носитель Falcon 9 запустила 56 спутников Starlink на низкую орбиту.

Об этом говорится в сообщении SpaceX.

"В среду, 29 марта, в 16:01 по восточному времени ракета-носитель Falcon 9 запустила 56 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 40 на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида", - говорится в сообщении .

30 марта Falcon 9 вывела спутники на орбиту. Они будут использованы для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Это 80- й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 11- й с начала текущего года. Всего SpaceX вывела на орбиту более 4,2 тыс. таких спутников.

Напомним, SpaceX планирует начать тестировать свой сервис по предоставлению спутниковой связи Starlink абонентам мобильных операторов в этом году.