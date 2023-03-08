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NASA и SpaceX продолжат отправлять российских космонавтов на орбиту
Агентство правительства США NASA планирует отправить еще как минимум два российских космонавта на Международную космическую станцию (МКС) на корабле компании SpaceX, сообщает Space.com.
Агентство ведет переговоры о включении российского космонавта в команды миссии SpaceX Crew-7 и Crew-8.
"Соглашение о перевозке россиян на Crew-7, которое планируется запустить этой осенью, "разрабатывается" через российское правительство, а после этого через нашу сторону для получения окончательного согласия", - рассказала помощник администратора NASA из космоса Кэти Людерс.
США и Россия продолжают летать "международными экипажами" на борту своих космических кораблей в случае если российский космический корабль "Союз" или американские коммерческие корабли будут недоступны в течение длительного времени. Также продолжаются переговоры по Crew-8, запуск которого ожидается не раньше 2024 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Российское агентство "Роскосмос" также сохраняет доступ к коммерческим полетам экипажей SpaceX из-за соответствующих соглашений, обсуждаемых перед назначением экипажа. В свою очередь, NASA также продолжит отправлять американских астронавтов на борт российского "Союза" .
Недавно SpaceX запустила на орбиту экипаж из четырех человек, проводящих исследования на МКС. Кроме того, компания запланировала на март тестовый запуск системы Starship S24, разработанный для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю. Испытание должно показать, что ракета-носитель сможет поднять транспортное средство, а также подтвердить, что Starship может выполнять беспилотное орбитальное вращение.
Источник фото: ua.depositphotos.com