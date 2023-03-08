NASA и SpaceX продолжат отправлять российских космонавтов на орбиту

Агентство правительства США NASA планирует отправить еще как минимум два российских космонавта на Международную космическую станцию (МКС) на корабле компании SpaceX, сообщает Space.com.

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Агентство ведет переговоры о включении российского космонавта в команды миссии SpaceX Crew-7 и Crew-8.

"Соглашение о перевозке россиян на Crew-7, которое планируется запустить этой осенью, "разрабатывается" через российское правительство, а после этого через нашу сторону для получения окончательного согласия", - рассказала помощник администратора NASA из космоса Кэти Людерс.

США и Россия продолжают летать "международными экипажами" на борту своих космических кораблей в случае если российский космический корабль "Союз" или американские коммерческие корабли будут недоступны в течение длительного времени. Также продолжаются переговоры по Crew-8, запуск которого ожидается не раньше 2024 года.

Российское агентство "Роскосмос" также сохраняет доступ к коммерческим полетам экипажей SpaceX из-за соответствующих соглашений, обсуждаемых перед назначением экипажа. В свою очередь, NASA также продолжит отправлять американских астронавтов на борт российского "Союза" .

Недавно SpaceX запустила на орбиту экипаж из четырех человек, проводящих исследования на МКС. Кроме того, компания запланировала на март тестовый запуск системы Starship S24, разработанный для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю. Испытание должно показать, что ракета-носитель сможет поднять транспортное средство, а также подтвердить, что Starship может выполнять беспилотное орбитальное вращение.

Источник фото: ua.depositphotos.com