Уголок Вселенной, невиданный ранее: Байден и NASA показали первые фото с телескопа "Джеймс Уэбб"

В Белом доме прошло небольшое мероприятие, на котором президент США Джозеф Байден показал первые изображения, сделанные крупнейшим в мире космический телескоп "Джеймс Уэбб". Американский лидер получил фото от NASA и опубликовал в своем Facebook.

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"Первое изображение, полученное космическим телескопом Уэбба, представляет собой исторический момент для науки и техники. Для астрономии и исследования космоса. И для США и всего человечества", — прокоментовала Байден

На снимке изображен участок космоса, где молодые галактики развиваются всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва.

Одной из самых важных миссий телескопа Уэбба является изучение некоторых из первых звезд и галактик, которые загорелись вскоре после Большого взрыва 14 миллиардов лет назад. В дальнейшем человечество, вероятно, сможет увидеть и более отдаленные участки Вселенной, чем на последнем фото с Уэбба. В NASA считают, что, возможно, с помощью телескопа в будущем люди смогут увидеть " край Вселенной, если он есть".

Напомним, крупнейший в мире космический телескоп "Джеймс Уэбб" достиг своего пункта назначения на орбите вокруг Солнцав в январе 2022 года. Его вывели на орбиту 25 декабря 2021 года.

"Джеймс Уэбб" был отправлен в космос со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем Ariane V. Ученые уверены, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба может открыть новую эру в астрономии.