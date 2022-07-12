Куточок Всесвіту, небачений раніше: Байден та NASA показали перші фото з телескопа "Джеймс Вебб"

У Білому домі відбувся невеликий захід, на якому президент США Джозеф Байден показав перші зображення, зроблені найбільшим у світі космічний телескоп "Джеймс Вебб". Американський лідер отримав фото від NASA та опублікував у своєму Facebook.

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"Перше зображення, отримане космічним телескопом Вебба, є історичним моментом для науки і техніки. Для астрономії та дослідження космосу. І для США і всього людства", - прокоментувала Байден

На знімку зображено ділянку космосу, де молоді галактики розвиваються лише через 600 мільйонів років після Великого вибуху.

Однією з найважливіших місій телескопа Вебба є вивчення деяких із перших зірок і галактик, які спалахнули невдовзі після Великого вибуху 14 мільярдів років тому. Надалі людство, ймовірно, зможе побачити і віддаленіші ділянки Всесвіту, ніж на останньому фото з Вебба. У NASA вважають, що, можливо, за допомогою телескопа в майбутньому люди зможуть побачити "край Всесвіту, якщо він є".

Нагадаємо, найбільший у світі космічний телескоп "Джеймс Вебб" досяг свого пункту призначення на орбіті навколо Сонців у січні 2022 року. Його вивели на орбіту 25 грудня 2021 року.

"Джеймс Вебб" був відправлений до космосу зі стартового комплексу на космодромі Куру у Французькій Гвіані ракетою-носієм Ariane V. Вчені впевнені, що космічний телескоп імені Джеймса Вебба може відкрити нову еру в астрономії .