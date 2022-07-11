SpaceX вивела в космос ще 46 інтернет-супутників Starlink

Космічна компанія SpaceX Ілона Маска 11 липня здійснила успішний запуск ракетоносія з 46 супутниками мобільного інтернету Starlink.

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Про це повідомляє Space.com.

Ракета Falcon 9 із 46 супутниками SpaceX Starlink на борту 10 липня о 21:39 за місцевим часом (11 липня о 04:39 за київським часом) стартувала з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Цей запуск став 29-ою орбітальною місією цього року для SpaceX та 17-ою місією Starlink.

Приблизно через 8,5 хвилин після старту перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю і приземлився на безпілотний корабель, що стоїть у Тихому океані.

Крім трьох партій Starlink ракети вивела у космос супутник спостереження за Землею Sentinel-6 та місію NASA для тестування подвійного перенаправлення астероїдів.

Зазначається, що група із 46 супутників Starlink досягла планової орбіти через 63 хвилини після запуску.

В даний час SpaceX запустила в Космос понад 2750 супутників Starlink.

Також SpaceX отримав екологічний дозвіл для польоту на Марс. Ілон Маск вважає, що люди потраплять на Марс менш ніж за 10 років.

Нагадаємо, вже протестовано пілотного проекту встановлення супутникового інтернету Starlink у поїздах “Укрзалізниці” і вже до кінця 2022 року планується його запуск.