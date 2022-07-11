SpaceX вывела в космос еще 46 интернет-спутников Starlink

Космическая компания SpaceX Илона Маска 11 июля произвела успешный запуск ракетоносителя со 46 спутниками мобильного интернета Starlink.

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Об этом сообщает Space.com.

Ракета Falcon 9 с 46 спутниками SpaceX Starlink на борту 10 июля в 21:39 по местному времени (11 июля в 04:39 по киевскому времени) стартовала с космической базы Ванденберг в Калифорнии.

Этот запуск стал 29-й орбитальной миссией в этом году для SpaceX и 17-й миссией Starlink.

Приблизительно через 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на стоящий в Тихом океане беспилотный корабль.

Кроме трех партий Starlink ракеты вывела в космос спутник наблюдения за Землей Sentinel-6 и миссию NASA для тестирования двойного перенаправления астероидов.

Отмечается, что группа из 46 спутников Starlink достигла плановой орбиты через 63 минуты после запуска.

В настоящее время SpaceX запустила в Космос более 2750 спутников Starlink.

Также SpaceX получил экологическое разрешение для полета на Марс. Илон Маск считает, что люди попадут на Марс менее чем через 10 лет.

Напомним, уже протестирован пилотный проект установки спутникового интернета Starlink в поездах “Укрзализныци” и уже до конца 2022 года планируется его запуск.