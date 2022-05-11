Россия атаковала спутники, которые передают GPS-сигналы, — The Times

Российская Федерация пытается прервать GPS-сигналы, атакуя спутники на орбите Земли, которые их передают. Особенные усилия прилагаются для блокировки GPS на территории Украины.

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Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на глав космических сил США и Евросоюза.

В частности, генерал Джеймс Дикинсон отметил, что атаки на систему GPS, которая используется для навигации, картографирования и хронометража, стали "частью повседневной жизни людей и стран во всем мире".

По его словам, Россия наращивает агрессивные действия на космической орбите, подрывая работу спутников, которые отвечают за передачу GPS -сигналов.

Система GPS, в том числе, нужна для управления беспилотниками, которыми украинские военные активно пользуются в войне с Россией. РФ понимает это и пытается всеми силами вывести спутники из строя.

Власти Финляндии также ранее замечали, что Россия пытается вмешаться в работу системы GPS. Это вмешательство произошло сразу после того, как президент Финляндии Саули Ниинисте встретился с президентом США Джо Байденом касательно вопроса о присоединении страны к НАТО в ближайшее время.

Напомним, ранее британская IT-компания NetBlocks сообщала, что оккупанты полностью отключили интернет в Херсонской области. Когда соединение восстановили, трафик шел уже через РФ. Соединение в сети было маршрутизировано через российскую инфраструктуру.

Фото: ua.depositphotos.com