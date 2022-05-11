- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Россия атаковала спутники, которые передают GPS-сигналы, — The Times
Российская Федерация пытается прервать GPS-сигналы, атакуя спутники на орбите Земли, которые их передают. Особенные усилия прилагаются для блокировки GPS на территории Украины.
Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на глав космических сил США и Евросоюза.
В частности, генерал Джеймс Дикинсон отметил, что атаки на систему GPS, которая используется для навигации, картографирования и хронометража, стали "частью повседневной жизни людей и стран во всем мире".
По его словам, Россия наращивает агрессивные действия на космической орбите, подрывая работу спутников, которые отвечают за передачу GPS -сигналов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Система GPS, в том числе, нужна для управления беспилотниками, которыми украинские военные активно пользуются в войне с Россией. РФ понимает это и пытается всеми силами вывести спутники из строя.
Власти Финляндии также ранее замечали, что Россия пытается вмешаться в работу системы GPS. Это вмешательство произошло сразу после того, как президент Финляндии Саули Ниинисте встретился с президентом США Джо Байденом касательно вопроса о присоединении страны к НАТО в ближайшее время.
Напомним, ранее британская IT-компания NetBlocks сообщала, что оккупанты полностью отключили интернет в Херсонской области. Когда соединение восстановили, трафик шел уже через РФ. Соединение в сети было маршрутизировано через российскую инфраструктуру.
Фото: ua.depositphotos.com