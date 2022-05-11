Росія атакувала супутники, які передають GPS-сигнали, - The Times

Росія намагається перервати GPS-сигнали, атакуючи супутники на орбіті Землі, які їх передають. Особливі зусилля докладаються для блокування GPS на території України.

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Про це повідомляє видання The Times із посиланням на голів космічних сил США та Євросоюзу.

Зокрема, генерал Джеймс Дікінсон зазначив, що атаки на систему GPS, яка використовується для навігації, картографування та хронометражу, стали "частиною повсякденного життя людей та країн у всьому світі".

За його словами, Росія нарощує агресивні дії на космічній орбіті, підриваючи роботу супутників, які відповідають за передачу GPS-сигналів.

Система GPS, зокрема, потрібна для управління безпілотниками, якими українські військові активно користуються у війні з Росією. РФ розуміє це і намагається з усіх сил вивести супутники з ладу.

Влада Фінляндії також раніше помічала, що Росія намагається втрутитися в роботу системи GPS. Це втручання сталося одразу після того, як президент Фінляндії Саулі Нііністе зустрівся з президентом США Джо Байденом щодо питання про приєднання країни до НАТО найближчим часом.

Нагадаємо, раніше британська IT-компанія NetBlocks повідомляла, що окупанти повністю відключили інтернет у Херсонській області. Коли з'єднання було відновлено, трафік йшов уже через РФ. З'єднання в мережі маршрутизувалося через російську інфраструктуру.

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