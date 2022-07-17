Астронавты NASA будут летать на борту российского космического корабля

Космонавты России смогут летать на МКС на американских космических кораблях, а космонавты NASA – на российских.

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Американские и российские астронавты разделят космическое пространство на борту одного космического корабля после того, как NASA и его российский партнер Роскосмос достигли соглашения о совместном использовании поездок после месяцев дискуссий. Об этом сообщает CNN.

Два места на двух отдельных запусках российского космического корабля "Союз" были зарезервированы для астронавтов NASA, причем первое планируется взлететь с российского космодрома в Казахстане в сентябре этого года. И российские космонавты присоединятся по меньшей мере к двум будущим миссиям SpaceX на Международную космическую станцию, которая станет первым случаем, когда россиянин сел на борт нового космического корабля Crew Dragon SpaceX.

NASA назначило астронавта Фрэнка Рубио на миссию "Союз" в сентябре, а астронавт Лорал О'Хара присоединится к следующему полету "Союза". Роскосмос отправляет космонавта Анну Кикину в сентябрьский полет SpaceX, а Андрей Федяев улетит в другой миссии SpaceX весной 2023 года.

NASA и Роскосмос подтвердили соглашение 15 июля.

Соглашение об обмене местами, которое не предусматривает обмен платежами между странами, нависло над NASA и Роскосмосом в течение нескольких месяцев на фоне роста напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за войны в Украине.

NASA неоднократно заявляло, что напряженность на земле не повлияла на текущее сотрудничество стран в космосе, хотя МКС, которым совместно руководят NASA, Роскосмос и несколько других космических агентств, стала предметом воинственной риторики России политики.

В своем заявлении NASA сообщило, что подписание соглашения о совместном использовании поездок в Россию имеет решающее значение для обеспечения "продолжения безопасной работы" МКС. Если российский космический корабль "Союз" или корабль SpaceX Crew Dragon столкнутся с проблемами и будут выведены из эксплуатации, соглашение об обмене местами будет гарантировать, что и американские, и российские космонавты все еще получат доступ к космической станции.

Напомним, что Байден и NASA показали первые фото с телескопа Джеймс Уэбб.