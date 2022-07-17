Астронавти NASA літатимуть на борту російського космічного корабля

Космонавти Росії зможуть літати на МКС на американських космічних кораблях, а космонавти NASA - на російських.

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Американські та російські астронавти розділять космічний простір на борту одного космічного корабля після того, як NASA та його російський партнер, Роскосмос, досягли угоди про спільне використання поїздок після місяців дискусій. Про це повідомляє CNN.

Два місця на двох окремих запусках російського космічного корабля "Союз" були зарезервовані для астронавтів NASA, причому перший планується злетіти з російського космодрому в Казахстані у вересні цього року. І російські космонавти приєднаються щонайменше до двох майбутніх місій SpaceX на Міжнародну космічну станцію, що стане першим випадком, коли росіянин сів на борт нового космічного корабля Crew Dragon SpaceX.

NASA призначило астронавта Френка Рубіо до місії "Союз" у вересні, а астронавт Лорал О'Хара приєднається до наступного польоту "Союзу". Роскосмос відправляє космонавта Анну Кікіну в вересневий політ SpaceX, а Андрій Федяєв полетить в іншій місії SpaceX навесні 2023 року.

NASA і Роскосмос підтвердили угоду 15-го липня.

Угода про обмін місцями, яка не передбачає обміну платежами між країнами, нависла над NASA та Роскосмосом протягом кількох місяців на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Росією через війну в Україні.

NASA неодноразово заявляло, що напруженість на землі не вплинула на поточну співпрацю країн у космосі, хоча МКС, якою спільно керують NASA, Роскосмос та кілька інших космічних агентств, стала предметом войовничої риторики Росії політики.

У своїй заяві NASA сказано, що підписання угоди про спільне використання поїздок з Росією має вирішальне значення для забезпечення "продовження безпечної роботи" МКС. Якщо російський космічний корабель "Союз" або корабель SpaceX Crew Dragon зіткнуться з проблемами та будуть виведені з експлуатації, угода про обмін місцями гарантуватиме, що і американські, і російські космонавти все ще матимуть доступ до космічної станції.

Нагадаємо, що Байден та NASA показали перші фото з телескопа "Джеймс Вебб".