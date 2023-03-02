SpaceX запустила на орбиту шестой экипаж для NASA

Компания SpaceX запустила на орбиту экипаж из четырех человек, которые проведут исследования на Международной космической станции. Об этом пишет Reuters.

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По киевскому времени ракета стартовала в 07:34 в четверг, 2 марта. Запуск состоялся из космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал, штат Флорида.

Это шестая команда МКС, которую для NASA запускает приватная SpaceX. В состав миссии Crew-6 вошли астронавты NASA Уоррен Хобург и Стивен Боуэн, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев и астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади.

Полет состоялся через 72 часа после того, как первая попытка запуска была прекращена в последние минуты обратного отсчета из-за блокирования потока жидкости для зажигания двигателя. Проблему удалось решить путем замены засоренного фильтра и очистки системы.

Liftoff of Crew-6! pic.twitter.com/BucEYeIIFe — SpaceX (@SpaceX) March 2, 2023 Так выглядит старт ракеты SpaceX с миссией на МКС

Путешествие к МКС, которая вращается на высоте примерно 420 километров над Землей, будет длиться почти 25 часов.

Шестимесячная научная миссия экипажа будет охватывать около 200 экспериментов и демонстраций технологий от исследования роста человеческих клеток в космосе до контроля за горючими материалами в условиях микрогравитации.

Напомним, что SpaceX запланировала на март тестовый запуск системы Starship S24, разработанный для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю. Испытание должно показать, что ракета-носитель сможет поднять транспортное средство, а также подтвердить, что Starship может выполнять беспилотное орбитальное вращение.