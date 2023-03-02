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SpaceX запустила на орбиту шестой экипаж для NASA
Компания SpaceX запустила на орбиту экипаж из четырех человек, которые проведут исследования на Международной космической станции. Об этом пишет Reuters.
По киевскому времени ракета стартовала в 07:34 в четверг, 2 марта. Запуск состоялся из космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал, штат Флорида.
Это шестая команда МКС, которую для NASA запускает приватная SpaceX. В состав миссии Crew-6 вошли астронавты NASA Уоррен Хобург и Стивен Боуэн, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев и астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади.
Полет состоялся через 72 часа после того, как первая попытка запуска была прекращена в последние минуты обратного отсчета из-за блокирования потока жидкости для зажигания двигателя. Проблему удалось решить путем замены засоренного фильтра и очистки системы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Путешествие к МКС, которая вращается на высоте примерно 420 километров над Землей, будет длиться почти 25 часов.
Шестимесячная научная миссия экипажа будет охватывать около 200 экспериментов и демонстраций технологий от исследования роста человеческих клеток в космосе до контроля за горючими материалами в условиях микрогравитации.
Напомним, что SpaceX запланировала на март тестовый запуск системы Starship S24, разработанный для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю. Испытание должно показать, что ракета-носитель сможет поднять транспортное средство, а также подтвердить, что Starship может выполнять беспилотное орбитальное вращение.