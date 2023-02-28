SpaceX вывела на орбиту Земли Starlink нового поколения

Аэрокосмическая компания SpaceX запустила в космос спутники нового поколения Starlink V2 mini. 21 модернизированный аппарат доставила на орбиту ракета Falcon 9.

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Видео запуска компания выложила в Twitter .

Watch Falcon 9 launch 21 Starlink V2 Mini satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/nAvuiqqLma — SpaceX (@SpaceX) February 27, 2023

Старт состоялся во Флориде – 28 февраля в 01:13 по Киеву (27 февраля в 18:13 по североамериканскому восточному времени). К слову, миссия должна была стартовать на 5 часов раньше, но из-за плохого прогноза "космической погоды" вынуждена была задержаться.

Новейшие спутники V2 mini будут давать улучшенный сигнал для системы интернета Starlink. Они меньше предыдущих, но более мощные - имеют в 4 раза большую пропускную способность, работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернет-подключения. Каждый спутник оборудован двумя солнечными панелями площадью 52,5 квадратных метров и весит от 1,25 до 2 тонн.

Пока SpaceX вывела на орбиту тестовую партию mini V2, чтобы в будущем развернуть полноценную миссию Starlink V2.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения благодаря Starlink в Украине поддерживаются системы связи. По состоянию на середину января в страну завезли 30 тысяч терминалов. 14500 из них предоставлены правительством Польши, 5000 – при содействии американского USAID, SpaceX и доноров, еще 5000 – министрами цифровой трансформации стран ЕС. Остальные терминалы получены при поддержке Space X и частных компаний.