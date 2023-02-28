SpaceX вивела на орбіту Землі Starlink нового покоління

Аерокосмічна компанія SpaceX запустила у космос супутники нового покоління Starlink V2 minі. 21 модернізований апарат доставила на орбіту ракета Falcon 9.

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Відео запуску компанія поширила у Twitter.

Watch Falcon 9 launch 21 Starlink V2 Mini satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/nAvuiqqLma — SpaceX (@SpaceX) February 27, 2023

Старт відбувся у Флориді - 28 лютого о 01:13 за Києвом (27 лютого о 18:13 за північноамериканським східним часом). До слова, місія мала стартувати на 5 годин раніше, але через застереження щодо "космічної погоди" вимушена була затриматися.

Новітні супутники V2 mini надаватимуть покращений сигнал для системи інтернету Starlink. Вони менші за попередні, але потужніші - мають у 4 рази більшу пропускну здатність, працюють у більшому діапазоні частот та забезпечують вищу швидкість інтернет-підключення. Кожен супутник обладнаний двома сонячними панелями площею 52,5 квадратних метрів і важить від 1,25 до 2 тонн.

Поки SpaceX вивела на орбіту тестову партію mini V2, щоб у майбутньому розгорнути повноцінну місію Starlink V2.

Нагадаємо, з початком повномастшабного вторгнення завдяки Starlink в Україні підтримуються системи зв'язку. Станом на середину січня у країну завезли 30 тисяч терміналів. 14 500 з них надані урядом Польщі, 5 000 – за сприяння американського USAID, SpaceX та донорів, ще 5 000 – міністрами цифрової трансформації країн ЄС. Інші термінали отримані за підтримки Space X та приватних компаній.