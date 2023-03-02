SpaceX запустила на орбіту шостий екіпаж для NASA

Компанія SpaceX запустила на орбіту екіпаж із чотирьох осіб, які проводитимуть дослідження на Міжнародній космічній станції. Про це пише Reuters.

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За київським часом ракета стартувала о 07:34 в четвер, 2 березня. Запуск відбувся з Космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал, штат Флорида.

Це шоста команда МКС, яку для NASA запускає приватна SpaceX. До складу місії Crew-6 ввійшли астронавти NASA Воррен Хобург та Стівен Боуен, космонавт Роскосмосу Андрій Федяєв та астронавт Об'єднаних Арабських Еміратів Султан Аль-Неяді.

Політ відбувся через 72 години після того, як першу спробу запуску припинили в останні хвилини зворотного відліку через блокування потоку рідини для запалювання двигуна. Проблему вдалося вирішити шляхом заміни засміченого фільтра та очищення системи.

Liftoff of Crew-6! pic.twitter.com/BucEYeIIFe — SpaceX (@SpaceX) March 2, 2023 Так виглядає старт ракети SpaceX із місією на МКС

Подорож до МКС, яка обертається на висоті приблизно 420 кілометрів над Землею, триватиме майже 25 годин.

Шестимісячна наукова місія екіпажу охоплюватиме близько 200 експериментів і демонстрацій технологій, від дослідження росту людських клітин у космосі до контролю за горючими матеріалами в умовах мікрогравітації.

Нагадаємо, що SpaceX запланувала на березень тестовий запуск системи Starship S24, яку розробили для транспортування людей на Марс і повернення їх на Землю. Випробування має показати, що ракета-носій зможе підняти транспортний засіб, а також підтвердити, що Starship може виконувати безпілотне орбітальне обертання.