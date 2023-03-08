NASA та SpaceX продовжать відправляти російських космонавтів на орбіту

Агентство уряду США NASA планує відправити ще як мінімум двох російських космонавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі компанії SpaceX, повідомляє Space.com.

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Агентство веде переговори про включення російського космонавта до команди місії SpaceX Crew-7 і Crew-8.

"Угода про перевезення росіян на Crew-7, який планується запустити цієї осені, "опрацьовується" через російський уряд, а після цього через нашу сторону для отримання остаточної згоди", – розповіла помічник адміністратора NASA з космосу Кеті Людерс.

США та Росія продовжують літати "мінародними екіпажами" на борту своїх космічних кораблів у випадку, якщо російський космічний корабель "Союз" або американські комерційні кораблі будуть недоступні протягом тривалого часу. Також тривають переговори щодо Crew-8, запуск якого очікується не раніше 2024 року.

Російське агентство "Роскосмос" також збергіає доступ до комерційних польотів екіпажів SpaceX через відповідні угоди, які обговорюються перед призначенням екіпажу. В свою чергу NASA також продовжить відправляти американських астронавтів на борт російськго "Союзу".

Нещодавно SpaceX запустила на орбіту екіпаж із чотирьох осіб, які проводитимуть дослідження на МКС. Крім того, компанія запланувала на березень тестовий запуск системи Starship S24, яку розробили для транспортування людей на Марс і повернення їх на Землю. Випробування має показати, що ракета-носій зможе підняти транспортний засіб, а також підтвердити, що Starship може виконувати безпілотне орбітальне обертання.

Джерело фото: ua.depositphotos.com