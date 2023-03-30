SpaceX запустила на орбіту чергову партію супутників

29 березня ракета-носій Falcon 9 запустила 56 супутників Starlink на низьку орбіту.

Про це говориться в повідомленні SpaceX.

"У середу, 29 березня, о 16:01 за східним часом ракета-носій Falcon 9 запустила 56 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту зі стартового комплексу 40 на космодромі на мисі Канаверал, штат Флорида", - йдеться в повідомленні.

30 березня Falcon 9 вивела супутники на орбіту. Вони будуть використовані для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це 80-й за рахунком запуск інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 11-й із початку поточного року. Всього SpaceX вивела на орбіту понад 4,2 тис. таких супутників.

Нагадаємо, SpaceX планує розпочати тестувати свій сервіс із надання супутникового зв’язку Starlink абонентам мобільних операторів цьогоріч.