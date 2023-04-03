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SpaceX запустила супутники для нової військової системи відстеження ракет (ВІДЕО)

Місія Tranche 0 SpaceX, SpaceX відслідковує ракети, військова місія SpaceX
Запуск місії Tranche 0

Американська аерокосмічна компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, успішно запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту 10 військових супутників, два з яких побудувала SpaceX.

Про це повідомляє SpaceNews.

Виведення супутників на низьку навколоземну орбіту є першим запуском нової військової системи зв’язку та відстеження ракет, створеної Агентством космічного розвитку (SDA), яке створила організація Космічних сил США.

Команда SpaceX вперше спробувала запустити місію 30 березня, але запуск було перервано за три секунди до старту. Тоді спроба не мала успіху через технічні причини. 2 квітня місія Tranche 0 із запуску 10 із 28 супутників увінчалася успіхом.

Місія на низьку навколоземну орбіту є першим запуском нової військової системи зв'язку та відстеження ракет. Водночас її деталі не розголушують.

Нагадаємо, що 29 березня також ракета-носій Falcon 9 запустила 56 супутників Starlink на низьку орбіту. Наступного дня об'єкти вивели на орбіту. Це був 80-й за рахунком запуск інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 11-й із початку поточного року. 

Автор:
Віта Молодан