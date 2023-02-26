Китай планує запустити систему, яка складе конкуренцію Starlink — ЗМІ

Китай планує запустити майже 13 000 супутників на навколоземну орбіту, щоб безпосередньо конкурувати з системою Starlink від SpaceX. Проєкт під кодовою назвою "GW" виконується новоствореною групою під назвою China Satellite Network Group Co, повідомило видання South China Morning Post.

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Якщо компанії вдасться вивести на орбіту заплановану кількість супутників, то система перевершить поточну кількість супутників Starlink, яка становить близько 3500. Водночас SpaceX запланував, що матиме 12 000 супутників на орбіті до 2027 року, а в кінцевому підсумку загальна кількість орбітальних пристроїв складе 40 000.

Експерти пояснюють, що плани Китаю так швидко рухатися в цьому проєкті пояснюється бажанням не дати Starlink домінувати на навколоземній орбіті та не дати іншим компаніям або країнам мати вплив на територію своєї країни.

China Satellite Network Group Co також заявила про наміри почати відстежувати та відключати супутники Starlink.

Крім того, компанія хоче вияснити, чи застосовують Starlink в Україні у воєнних цілях. Дослідники з Університету космічної інженерії запропонували Китаю створити міжнародну коаліцію "анти-Starlink", яка могла б спільно вимагати від SpaceX оприлюднити точні місця розташування своїх супутників. Оскільки ці дані недоступні, Китай вирішив відстежити Starlink самостійно.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що SpaceX мільярдера Ілона Маска нібито вжила заходів, аби українські військові не могли використовувати її супутниковий інтернет-сервіс для керування військовими дронами. Однак Мінцифри України не підтвердило цю інформацію.

Згодом уряд США додатково також провів переговори з Маском про використання Starlink українськими військовими