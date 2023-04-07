Перший політ Starship - Маск анонсував запуск ракети

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив про підготовку першого запуску надважкої ракети Starship. Про це написав Маск у Twitter.

В майбутньому ракета доправлятиме людей і вантажі на Місяць, Марс і далі. Система є повністю багаторазовою.

Наразі американська аерокосмічна компанія SpaceX чекає на підтримку відповідних органів США.

"Starship укомплектований і готовий до запуску наступного тижня, очікуючи на дозвіл регулятора”, - написав Ілон Маск.

Перший політ Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня.

Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

Раніше профільне видання повідомляло про запуск ракети Starship на орбіту. Повідомлялося, що впродовж декількох місяців SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту Starship, який буде здійснено прототипом ракети-носія Super Heavy Booster 7 і кораблем Starship під назвою Ship 24. Історичний політ відбудеться з космодрому Starbase у Техасі.

У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі.

NASA планує використати Starship для висадки астронавтів космічного агентства на Місяць, запланованого не раніше 2025 року. SpaseX і NASA підписали контракт на суму 2,89 млрд доларів.

На висоті майже 400 футів (120 метрів) Starship має стати найпотужнішою з будь-коли побудованих ракет, призначених для доставки людей на Місяць та Марс.

У червні 2022 року SpaceX отримав екологічний дозвіл для польоту на Марс.

Нагадаємо, 2 березня 2023 року компанія запустила чотирьох осіб на орбіту до Міжнародної космічної станції, до двох членів екіпажу NASA приєдналися російський космонавт і астронавт ОАЕ.