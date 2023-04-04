SpaceX готує тестовий запуск Starship на орбіту - відома дата

Американська аерокосмічна компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, спробує найближчим часом запустити на орбіту систему Starship. У профільному виданні Space називають можливу дату: в періоді між 6 та 12 квітня.

Впродовж декількох місяців SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту Starship, який буде здійснено прототипом ракети-носія Super Heavy Booster 7 і кораблем Starship під назвою Ship 24. Історичний політ відбудеться з космодрому Starbase у Техасі.

Як відомо, SpaceX розробляє Starship для того, щоб в майбутньому доправляти людей і вантажі на Місяць, Марс і далі. Система є повністю багаторазовою.

Під час орбітального випробувального польоту Ship 24 здійснить один виток навколо Землі, який завершиться приземленням у Тихому океані поблизу гавайського острова Кауаї. Ілон Маск впевнений, що в Starship є близько 50% шансів на успіх у своїй дебютній спробі.

NASA планує використати Starship для висадки астронавтів космічного агентства на Місяць, запланованого не раніше 2025 року. SpaseX і NASA підписали контракт на суму 2,89 млрд доларів.

На висоті майже 400 футів (120 метрів) Starship має стати найпотужнішою з будь-коли побудованих ракет, призначених для доставки людей на Місяць та Марс.

Зазначимо, що у червні 2022 року SpaceX отримав екологічний дозвіл для польоту на Марс.

Вчора, 3 квітня 2023 року, SpaceX запустила 10 супутників для нової військової системи відстеження ракет. Виведення супутників на низьку навколоземну орбіту є першим запуском нової військової системи зв’язку та відстеження ракет, створеної Агентством космічного розвитку (SDA), яке створила організація Космічних сил США.

Нагадаємо, наприкінці березня SpaceX запустила 56 супутників Starlink на низьку орбіту. Їх використовуватимуть для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink. Це 80-й за рахунком запуск інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 11-й із початку поточного року.