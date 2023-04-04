SpaceX готовит тестовый запуск Starship на орбиту – известна дата

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, попытается в ближайшее время запустить на орбиту систему Starship. В профильном издании Space называют возможную дату: в период между 6 и 12 апреля.

В течение нескольких месяцев SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету Starship, который будет осуществлен прототипом ракеты-носителя Super Heavy Booster 7 и кораблем Starship под названием Ship 24. Исторический полет состоится с космодрома Starbase в Техасе.

Как известно, SpaceX разрабатывает Starship для того, чтобы в будущем доставлять людей и грузы на Луну, Марс и дальше. Система полностью многоразовая.

Во время орбитального испытательного полета Ship 24 совершит один виток вокруг Земли, который завершится приземлением в Тихом океане вблизи гавайского острова Кауаи. Илон Маск уверен, что у Starship есть около 50% шансов на успех в своей дебютной попытке.

NASA планирует использовать Starship для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированную не ранее 2025 года. SpaseX и NASA подписали контракт на сумму 2,89 млрд долларов.

На высоте почти 400 футов (120 метров) Starship должна стать самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс.

Отметим, что в июне 2022 года SpaceX получил экологичное разрешение для полета на Марс.

3 апреля 2023 года, SpaceX запустила 10 спутников для новой военной системы отслеживания ракет. Вывод спутников на низкую околоземную орбиту является первым запуском новой военной системы связи и отслеживания ракет, созданной Агентством космического развития (SDA), созданной организацией Космических сил США.

Напомним, в конце марта SpaceX запустила 56 спутников Starlink на низкую орбиту. Они будут использоваться для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это 80-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 11-й с начала текущего года.