Запуск ракеты Starship может состояться позже: когда он ожидается теперь

Ключевое испытание ракеты Starship, скорее всего, состоится позже в апреле, а не на этой неделе. Об этом 10 апреля сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

Он отметил, что сейчас есть тенденция к старту ракеты до конца третьей недели апреля.

В свою очередь Федеральное авиационное управление США (FAA) опубликовало сообщение, в котором указывается, что запуск Starship может состояться 17 апреля.

Как пишет Reuters, SpaceX еще должен получить лицензию на запуск от FAA. Сейчас остается одно ключевое препятствие – завершение проверки экологического соответствия.

Система Starship состоит из одноименной ракеты, расположенной на первой ступени под названием Super Heavy с 33 двигателями. План SpaceX состоит в том, чтобы развернуть вторую ступень Starship в космосе, где она совершит полный оборот вокруг Земли, прежде чем снова войти в атмосферу и приводниться у побережья Гавайев. А Super Heavy должна приземлиться в Техасе вблизи места запуска.

Известно, что NASA планирует использовать Starship для высадки астронавтов на Луну – это состоится не ранее 2025 года. При этом Starship должна стать самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс.

Напомним, в начале апреля профильное издание Space предполагало, что запуск Starship состоится в период между 6 и 12 апреля. Однако 7 апреля Илон Маск анонсировал старт ракеты на текущую неделю, 10-16 апреля.