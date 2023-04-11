Запуск ракети Starship може відбутися пізніше: коли він очікується тепер

Ключове випробування ракети Starship, швидше за все, відбудеться пізніше в квітні, а не цього тижня. Про це 10 квітня повідомив засновник SpaceX Ілон Маск.

Він зазначив, що наразі є тенденція до старту ракети до кінця третього тижня квітня.

Своєю чергою Федеральне авіаційне управління США (FAA) опублікувало повідомлення, в якому вказується, що запуск Starship може відбутися 17 квітня.

Як пише Reuters, SpaceX ще має отримати ліцензію на запуск від FAA. Наразі залишається одна ключова перешкода – завершення перевірки екологічної відповідності.

Система Starship складається з однойменної ракети, розташованої на першому ступені під назвою Super Heavy з 33 двигунами. План SpaceX полягає в тому, щоб розгорнути другий ступінь Starship у космосі, де він здійснить повний оберт навколо Землі, перш ніж знову увійти в атмосферу та приводнитися біля узбережжя Гаваїв. А Super Heavy має приземлитися в Техасі поблизу місця запуску.

Відомо, що NASA планує використати Starship для висадки астронавтів на Місяць – це відбудеться не раніше 2025 року. При цьому Starship має стати найпотужнішою з будь-коли побудованих ракет, призначених для доставки людей на Місяць та Марс.

Нагадаємо, на початку квітня профільне видання Space припускало, що запуск Starship відбудеться в період між 6 та 12 квітня. Однак 7 квітня Ілон Маск анонсував старт ракети на поточний тиждень, 10-16 квітня.