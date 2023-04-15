SpaceX отримала дозвіл на запуск ракети Starship, яку розробили для відправки людей на Марс

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) видала ліцензію, яка дозволить компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска вперше запустити на орбіту свою ракету Starship.

Про це повідомило агентство Reuters.

Таким чином компанія зможе розпочати випробування полоту, який має важливе значення для досягнення однієї з основних цілей компанії в космосі — відправка людини на Марс.

"Після комплексного процесу оцінки ліцензії FAA визначило, що SpaceX відповідає всім вимогам безпеки, екології, політики, навантаження, інтеграції повітряного простору та фінансової відповідальності", — йдеться в заяві FAA.

Ліцензія, видана SpaceX, буде дійсна протягом п’яти років.

Запуск з ракетної бази SpaceX Starbase у Бока-Чіка, штат Техас, запланували на 17 квітня. Дані FAA вказують на те, що зліт може відбутися в будь-який час з 5:30 до 14:00 за місцевим часом.

Ліцензію SpaceX отримала практично в останній момент. На початку квітня профільне видання Space припускало, що запуск Starship відбудеться в період між 6 та 12 квітня. Однак 7 квітня Маск анонсував старт ракети на поточний тиждень, 10-16 квітня.

Згодом він уточнив, що запуск доведеться перенести, адже компанія чекала на дозвіл від FAA.