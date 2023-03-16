У космосі стало тісно: Virgin Orbit Річарда Бренсона призупиняє роботу та відправляє всіх співробітників у відпустку

Аерокосмічна компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона з 16 березня відправила у вимушену відпустку майже всіх своїх співробітників та практично повністю призупинила роботу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що виконавчий директор Ден Харт сказав співробітникам, що вимушений простій має на меті виграти Virgin Orbit час для завершення нового інвестиційного плану, щоб допомогти компанії вийти з фінансових проблем.

Як пише видання, під час розширених торгів акції Virgin Orbit впали на 18,8% до 82 центів за акцію.

Тривалість відпустки невідома, але Харт сказав, що до середини наступного тижня повідомить співробітникам, коли вони зможуть повернутися до роботи.

У заяві для Reuters компанія підтвердила операційну паузу, але не надала подробиць щодо відпусток.

Минулого місяця Virgin Orbit заявила, що розслідує невдачу своєї місії в січні з розгортання дев’яти малих супутників на нижню навколоземну орбіту з прибережного міста Ньюкі на південному заході Англії.

Провал місії став серйозним ударом для бізнесу та поглибив його фінансову кризу.

"Що стосується невдалого запуску супутників з території Великобританії, наше розслідування майже завершено, і наша наступна серійна ракета з необхідними модифікаціями перебуває на завершальній стадії інтеграції та випробувань", — заявили в Virgin Orbit.

Раніше Virgin Orbit повідомляла, що операційні збитки за перші три квартали 2022 року склали $149 млн. Про четвертий квартал вона має звітувати 29 березня 2023-го.

Зауважимо, що наразі три компанії активно працюють над розвиток проектів з польотів людини у космос

Так, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон літав у космос 11 липня 2021 року. Політ тривав близько двох годин і закінчився успішно. Корабель Unity-22 піднявся на висоту 80 км. Крім Бренсона на борту перебували два пілоти і ще три спеціалісти.

Конкурент британського мільярдера Джефф Безос злітав у космос 20 липня 2021 року на кораблі New Shepard, побудованому його компанією Blue Origin. Політ тривав 11 хвилин.

А 16 вересня 2021 року приватна аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту першу повністю цивільну місію, що вирушила до космосу без супроводу професіоналів.

2 березня 2023 року SpaceX запустила на орбіту екіпаж із чотирьох осіб, які проводитимуть дослідження на Міжнародній космічній станції. Крім того, компанія запланувала на березень тестовий запуск системи Starship S24, яку розробили для транспортування людей на Марс і повернення їх на Землю. Випробування має показати, що ракета-носій зможе підняти транспортний засіб, а також підтвердити, що Starship може виконувати безпілотне орбітальне обертання.