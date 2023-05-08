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Наука
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Французский Zephalto будет запускать туристов в космос

стратостат
Фото: Zephalto

Французский стартап Zephalto планирует запускать туристов в стратосферу на расстояние до 25 км от Земли.

Об этом сообщается на сайте стартапа.

Для этих целей компания разрабатывает специальный стратостат Celeste.

Планируется, что взлет будет производиться с космодрома компании. Стратостат Celeste будет подниматься со скоростью 4 метра в секунду, подъем до 25 км будет длиться 1,5 часа.

Специалисты обещают сопровождать туристов на протяжении всего путешествия, чтобы помочь понять, над где именно идет полет.

Стартап предлагает бронировать места для полета.

Напомним, компания Airbus разработала концепцию многоцелевого орбитального модуля Airbus LOOP, который может использоваться на низкой околоземной или лунной орбите или долгосрочных миссиях на Марс. Орбитальный модуль или любой его элемент может также стать частью инфраструктуры после МКС.

Автор:
Михаил Шилин