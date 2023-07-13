Названо дату першого приватного пасажирського польоту Virgin Galactic у космос

Компанія Virgin Galactic Річарда Бренсона планує запустити свій перший приватний пасажирський рейс 10 серпня. Про це повідомила пресслужба фірми.

Імена членів місії Galactic 02 наразі не називають, але відомо, що буде троє приватних пасажирів.

Ця місія стане сьомим космічним польотом Virgin Galactic і другим комерційним запуском компанії.

Galactic 01: хто літав у складі попередньої місії

Virgin Galactic планувала комерційну діяльність відтоді, як у липні 2021 року відправила у космос свого засновника Річарда Бренсона. Однак початок неодноразово відкладали, модернізуючи літальні апарати.

Cвій перший комерційний пасажирський політ у космос Virgin Galactic здійснила 29 червня 2023. Однак у складі місії Galactic 01 були не приватні пасажири, а спеціалісти з Військово-повітряних сил та Національної дослідницької ради Італії.

Загалом місця для польотів через компанію забронювали вже близько 800 людей.