Названа дата первого частного пассажирского полета Virgin Galactic в космос

Компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона планирует запустить свой первый частный пассажирский рейс 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Имена членов миссии Galactic 02 пока не называют, но известно, что будет три частных пассажира.

Эта миссия станет седьмым космическим полетом Virgin Galactic и вторым коммерческим запуском компании.

Galactic 01: кто летал в составе предыдущей миссии

Virgin Galactic планировала коммерческую деятельность с тех пор, как в июле 2021 года отправила в космос своего основателя Ричарда Брэнсона. Однако начало неоднократно откладывали, модернизируя летательные аппараты.

Cвой первый коммерческий пассажирский полет в космос Virgin Galactic совершила 29 июня 2023. Однако в составе миссии Galactic 01 были не частные пассажиры, а специалисты Военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии.

В общей сложности места для полетов через компанию забронировали уже около 800 людей.