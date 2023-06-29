Virgin Galactic совершила первый коммерческий полет в космос (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона 29 июня успешно совершила свой первый коммерческий пассажирский полет в космос. Об этом говорится на странице компании Twitter.

Запуск ракетоплана VSS Unity произошел с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико около 18.00 по киевскому времени.

В 18:36 Virgin Galactic проинформировала, что миссия Galactic 01 достигла космоса. В состав миссии вошли специалисты из Военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии – сообщалось, что они проведут эксперименты в условиях микрогравитации.

Члены миссии Galactic 01 в космосе. Фото: Virgin Galactic / Twitter

В 18:49 стало известно, что пилоты, экипаж и космическое судно успешно приземлились.

Приземление VSS Unity. Фото: Virgin Galactic / Twitter

Virgin Galactic планировала коммерческую деятельность с тех пор, как в июле 2021 года отправила в космос своего основателя Ричарда Брэнсона. Однако начало неоднократно откладывалось, модернизируя летательные аппараты. До сегодняшнего полета компания совершила пять запусков VSS Unity в космос и обратно.

Места для полетов через Virgin Galactic забронировали около 800 человек. Второй коммерческий рейс Galactic 02 планируется запустить в начале августа.