- Категория
- Наука
- Дата публикации
-
Virgin Galactic совершила первый коммерческий полет в космос (ФОТО/ВИДЕО)
Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона 29 июня успешно совершила свой первый коммерческий пассажирский полет в космос. Об этом говорится на странице компании Twitter.
Запуск ракетоплана VSS Unity произошел с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико около 18.00 по киевскому времени.
В 18:36 Virgin Galactic проинформировала, что миссия Galactic 01 достигла космоса. В состав миссии вошли специалисты из Военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии – сообщалось, что они проведут эксперименты в условиях микрогравитации.
В 18:49 стало известно, что пилоты, экипаж и космическое судно успешно приземлились.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Virgin Galactic планировала коммерческую деятельность с тех пор, как в июле 2021 года отправила в космос своего основателя Ричарда Брэнсона. Однако начало неоднократно откладывалось, модернизируя летательные аппараты. До сегодняшнего полета компания совершила пять запусков VSS Unity в космос и обратно.
Места для полетов через Virgin Galactic забронировали около 800 человек. Второй коммерческий рейс Galactic 02 планируется запустить в начале августа.