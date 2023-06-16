Virgin Galactic объявила даты, когда планирует совершить свой первый коммерческий полет в космос.

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона планирует совершить свой первый коммерческий пассажирский полет в космос в период с 27 по 30 июня. Об этом пишет Bloomberg.

Именно в эти даты будет окно запуска для космического самолета VSS Unity – он будет стартовать с космопорта Америка в Нью-Мексико.

В состав миссии под названием Galactic 01 войдут специалисты Военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии, которые будут проводить эксперименты в условиях микрогравитации.

Этот полет ознаменует начало коммерческой деятельности Virgin Galactic после многочисленных задержек и откроет путь для сотен космических туристов, ранее купивших билеты за шестизначные суммы в долларах, чтобы наконец летать на кораблях компании.

Virgin Galactic планирует отправить второй коммерческий рейс Galactic 02 в начале августа. Компания заявила, что в дальнейшем надеется выполнять миссии ежемесячно.

Экипаж Galactic 02 еще не объявлен, но в Virgin Galactic намекнули, что миссия может наконец-то перевезти туристов, которые внесли первоначальные суммы за места еще несколько лет назад.

Как пишет Bloomberg, коммерческий дебют "откроет двери" для примерно 800 человек, уже забронировавших места для полетов.

Компания планировала коммерческую деятельность с тех пор, как в июле 2021 года отправила в космос своего основателя Ричарда Брэнсона. Однако начало неоднократно откладывали, модернизируя летательные аппараты. В настоящее время Virgin Galactic осуществила пять запусков VSS Unity в космос и обратно.