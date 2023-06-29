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Virgin Galactic здійснила перший комерційний політ у космос (ФОТО/ВІДЕО)
Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона 29 червня успішно здійснила свій перший комерційний пасажирський політ у космос. Про це йдеться на сторінці компанії в Twitter.
Запуск ракетоплана VSS Unity відбувся з космопорту "Америка" в штаті Нью-Мексико близько 18:00 за київським часом.
О 18:36 Virgin Galactic поінформувала, що місія Galactic 01 досягла космосу. До складу місії ввійшли спеціалісти з Військово-повітряних сил та Національної дослідницької ради Італії – повідомлялося, що вони проведуть експерименти в умовах мікрогравітації.
А о 18:49 стало відомо, що пілоти, екіпаж і космічне судно успішно приземлилися.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Virgin Galactic планувала комерційну діяльність відтоді, як у липні 2021 року відправила у космос свого засновника Річарда Бренсона. Однак початок неодноразово відкладали, модернізуючи літальні апарати. До сьогоднішнього польоти компанія здійснила п’ять запусків VSS Unity у космос і назад.
Місця для польотів через Virgin Galactic забронювали вже близько 800 людей. Другий комерційний рейс Galactic 02 планується запустити на початку серпня.