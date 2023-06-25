Starship получила 1000 изменений после неудачного запуска: теперь Маск говорит о более высоких шансах на успех

Компания SpaceX внесла более 1000 изменений в ракету Starship после ее первого тестового запуска в апреле и теперь аппарат имеет больше шансов на успех. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск, пишет Bloomberg.

По его словам, корпорация изменила способ функционирования ракеты на пути к орбите.

"Поэтому я считаю, что вероятность того, что следующий полет сработает или попадет на орбиту, намного выше, чем у предыдущего. Возможно, это примерно 60%; это зависит от того, насколько хорошо мы справимся с разделением ступеней", - сказал Маск.

Также он предположил, что в этом году инвестиции в проект Starship приблизятся к трем миллиардам долларов.

Напомним, Starship – это ракета следующего поколения от SpaceX, предназначенная для перевозки грузов и людей на Луну и Марс. Первый тестовый запуск аппарата состоялся 20 апреля. Однако космическое судно не смогло выйти на орбиту – ракета взорвалась спустя четыре минуты после старта.

Этот взлет нанес урон стартовой площадке SpaceX, а также домам и дикой природе. В конце апреля Маск заявлял, что на восстановление инфраструктуры понадобятся 6-8 недель.