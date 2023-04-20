Взорвалась через четыре минуты: первый запуск лунной ракеты SpaceX закончился неудачей

Ракета компании SpaceX под названием Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в четверг, 20 апреля после старта в тестовый орбитальный полет не смогла выйти на орбиту – взорвалась через четыре минуты после старта.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Предварительной причиной взрыва Starship стали проблемы с отделением первой ступени.

SpaceX опубликовала в T witter старт запуска Starship. Известно, что падение произошло спустя несколько минут.

Перед запуском основатель компании Илон Маск сказал, что может потребоваться несколько попыток, прежде чем Starship удастся совершить этот испытательный полет. Ракета должна добиться скорости, достаточной для выхода на орбиту.

"Первое испытание было "недостаточно увлекательным", Starship претерпел быстрое внеплановое падение перед отделением степени. Сегодняшний тест поможет нам улучшить надежность Starship", - отметили в SpaceX.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Напомним, в апреле Федеральная авиационная администрация США (FAA) выдала лицензию, которая позволит компании SpaceX миллиардера Илона Маска впервые запустить на орбиту свою ракету Starship, разработанную для отправки людей на Марс.