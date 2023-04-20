Вибухнула через чотири хвилини: перший запуск місячної ракети SpaceX закінчився невдачею

Ракета компанії SpaceX під назвою Starship, що створювали для місій на Місяць і Марс, у четвер, 20 квітня після старту в тестовий орбітальний політ не змогла вийти на орбіту - вибухнула через чотири хвилини після старту.

Про це повідомило видання The New York Times.

Попередньою причиною вибуху Starship стали проблеми з відділенням першого ступеня.

SpaceX опублікувала в Twitter старт запуску Starship. Відомо, що падіння відбулося через декілька хвилин.

Перед запуском засновник компанії Ілон Маск сказав, що може знадобитися кілька спроб, перш ніж Starship вдасться здійснити цей випробувальний політ. Ракета має досягти швидкості, достатньої для виходу на орбіту.

"Перше випробування було "недостатньо захоплюючим", Starship зазнав швидкого позапланового падіння перед відділенням ступеня. Сьогоднішній тест допоможе нам покращити надійність Starship", - зазначили в SpaceX.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Нагадаємо, у квітні Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) видала ліцензію, яка дозволить компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска вперше запустити на орбіту свою ракету Starship, яку розробили для відправки людей на Марс.