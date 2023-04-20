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Вибухнула через чотири хвилини: перший запуск місячної ракети SpaceX закінчився невдачею
Ракета компанії SpaceX під назвою Starship, що створювали для місій на Місяць і Марс, у четвер, 20 квітня після старту в тестовий орбітальний політ не змогла вийти на орбіту - вибухнула через чотири хвилини після старту.
Про це повідомило видання The New York Times.
Попередньою причиною вибуху Starship стали проблеми з відділенням першого ступеня.
SpaceX опублікувала в Twitter старт запуску Starship. Відомо, що падіння відбулося через декілька хвилин.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Перед запуском засновник компанії Ілон Маск сказав, що може знадобитися кілька спроб, перш ніж Starship вдасться здійснити цей випробувальний політ. Ракета має досягти швидкості, достатньої для виходу на орбіту.
"Перше випробування було "недостатньо захоплюючим", Starship зазнав швидкого позапланового падіння перед відділенням ступеня. Сьогоднішній тест допоможе нам покращити надійність Starship", - зазначили в SpaceX.
Нагадаємо, у квітні Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) видала ліцензію, яка дозволить компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска вперше запустити на орбіту свою ракету Starship, яку розробили для відправки людей на Марс.
Ракетна система Starship складається з космічного корабля Ship 24 та носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy вдвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).