Илон Маск рассказал, когда повторно запустят ракету Starship

6-8 недель понадобится для повторного запуска ракеты Starship. Об этом заявил владелец компании SpaceX Илон Маск - сообщает CNN.

Из-за того, что первый взлет ракеты Starship нанес вред стартовой площадке SpaceX в Южном Техасе, инженеры компании пытаются оценить последствия взрыва космического корабля.

Илон Маск уверяет, что результат испытания превзошел его надежды.

По его оценкам, повреждения незначительны, хотя потребуется шесть-восемь недель, чтобы подготовить инфраструктуру к новому запуску.

Отметим, 20 апреля ракета компании SpaceX Starship после старта в тестовый орбитальный полет не смогла выйти на орбиту и взорвалась четыре минуты спустя после старта.

Предварительной причиной взрыва Starship стали проблемы с отделением первой ступени.

Перед запуском основатель компании Илон Маск сказал, что может потребоваться несколько попыток, прежде чем Starship удастся совершить этот испытательный полет. Ракета должна добиться скорости, достаточной для выхода на орбиту.

NASA планирует использовать Starship для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированную не ранее 2025 года.

На высоте почти 400 футов (120 метров) Starship должна была стать самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс.

Пыль и мусор от первого запуска Starship посыпались на жителей техасского города Порт-Изабель, расположенном примерно в 10 километрах от стартовой площадки. Люди сообщали о разбитых окнах на их предприятиях и похожих на пепел частицы, которые покрыли дома и школы.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило компании SpaceX производить любые дальнейшие запуски Starship, пока не завершит расследование неудачного тестового запуска ракеты.

Напомним, после взрыва ракеты Starship и проблем в Tesla состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов.