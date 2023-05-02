Ілон Маск розповів, коли повторно запустять ракету Starship

6-8 тижнів знадобиться для повторного запуску ракети Starship. Про це заявив власник компанії SpaceX Ілон Маск - повідомляє CNN.

Через те, що перший зліт ракети Starship завдав шкоди стартовому майданчику SpaceX у Південному Техасі, інженери компанії намагаються оцінити наслідки вибуху космічного корабля.

Ілон Маск запевняє, що результат випробування перевершив його сподівання.

За його оцінками, пошкодження незначні, хоча знадобиться шість-вісім тижнів, щоб підготувати інфраструктуру до нового запуску.

Зазначимо, 20 квітня ракета компанії SpaceX Starship після старту в тестовий орбітальний політ не змогла вийти на орбіту і вибухнула через чотири хвилини після старту.

Попередньою причиною вибуху Starship стали проблеми з відділенням першого ступеня.

Перед запуском засновник компанії Ілон Маск сказав, що може знадобитися кілька спроб, перш ніж Starship вдасться здійснити цей випробувальний політ. Ракета має досягти швидкості, достатньої для виходу на орбіту.

NASA планує використати Starship для висадки астронавтів космічного агентства на Місяць, запланованого не раніше 2025 року.

На висоті майже 400 футів (120 метрів) Starship мала стати найпотужнішою з будь-коли побудованих ракет, призначених для доставки людей на Місяць та Марс.

Пил і сміття від першого запуску Starship посипалися на жителів техаського міста Порт-Ізабель, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від стартового майданчика. Люди повідомляли про розбиті вікна на їхніх підприємствах і схожі на попіл частки, які вкрили будинки та школи.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило компанії SpaceX проводити будь-які подальші запуски Starship, доки не завершить розслідування невдалого тестового запуску ракети.

Нагадаємо, після вибуху ракети Starship і проблем в Tesla статки Ілона Маска впали майже на 13 млрд доларів.