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Через запуск Starship постраждали будинки та дика природа: влада США проводить розслідування
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило компанії SpaceX проводити будь-які подальші запуски Starship, доки не завершить розслідування невдалого тестового запуску ракети. Про це пише Space.
Пил і сміття від першого запуску Starship посипалися на жителів техаського міста Порт-Ізабель, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від стартового майданчика. Люди повідомляли про розбиті вікна на їхніх підприємствах і схожі на попіл частки, які вкрили будинки та школи. Також постраждав пляж Бока-Чіка, який є місцем гніздування зникаючих тварин, зокрема, птахів і морських черепах.
Пошкоджень зазнав і стартовий майданчик SpaceX, адже сила від двигунів ракети пробила дірку в ньому та утворила кратер. При цьому Дейв Кортез, директор відділу групи захисту навколишнього середовища Sierra Club, повідомив, що "бетон вилетів в океан" й утворив осколки, які "ризикували влучити в резервуари для зберігання палива".
На відміну від інших стартових платформ для великих ракет, на майданчику SpaceX, де відбувався старт Starship, немає дренажної системи, яка заповнила б майданчик водою або піною для зменшення ударної хвилі, а також траншеї для безпечного відведення вихлопних газів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Розслідування FAA є стандартною практикою, коли ракети збиваються зі шляху. Відомство має надати висновок, що Starship не впливає на громадську безпеку, перед тим, як ракету знову можна буде запустити. Оскільки сміття поширилося набагато далі, ніж очікувалося, набув чинності й "план реагування на аномалії" FAA: це означає, що SpaceX має виконати додаткові екологічні заходи, перш ніж повторно подати заявку на отримання ліцензії на запуск.
Нагадаємо, тестовий запуск ракети Starship, створеної для місій на Місяць і Марс, відбувся 20 квітня. Однак космічне судно не змогло вийти на орбіту – ракета вибухнула через чотири хвилини після старту.