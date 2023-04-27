Из-за запуска Starship пострадали дома и дикая природа: власти США проводят расследование

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило компании SpaceX производить любые дальнейшие запуски Starship, пока не завершит расследование неудачного тестового запуска ракеты. Об этом пишет Space.

Пыль и мусор от первого запуска Starship посыпались на жителей техасского города Порт-Изабель, расположенного примерно в 10 километрах от стартовой площадки. Люди сообщали о разбитых окнах на их предприятиях и похожих на пепел частицах, которые покрыли дома и школы. Также пострадал пляж Бока-Чика, являющийся местом гнездования исчезающих животных, в частности, птиц и морских черепах.

VR Cam caught some spectacular footage as #SuperHeavy rocked #SpaceX #Starbase this morning. I am floored at the amount of debris that was ejected. Waiting on Rover 2 damage assessment. Congratulations @elonmusk on pulling this historical launch! pic.twitter.com/6WKEXFqCGN — LabPadre (@LabPadre) April 20, 2023 Кадры запуска Starship, который привел к большому количеству разбросанного мусора

Повреждения получила и стартовая площадка SpaceX, ведь сила от двигателей ракеты пробила дырку в нем и образовала кратер. Дейв Кортез, директор отдела группы защиты окружающей среды Sierra Club, сообщил, что "бетон вылетел в океан" и образовал осколки, которые "рисковали попасть в резервуары для хранения топлива".

A quick analysis of the Minivan being hit, 1st here's a straightened 20 seconds of the impact! pic.twitter.com/jT9sjvNtEd — Robert Bilsland (@BobBilsland) April 22, 2023 Мусор повредил и машину

В отличие от других стартовых платформ для больших ракет, на площадке SpaceX, где проходил старт Starship, нет дренажной системы, которая заполнила бы площадку водой или пеной для уменьшения ударной волны, а также траншеи для безопасного отвода выхлопных газов.

Расследование FAA является стандартной практикой, когда ракеты сбиваются с пути. Ведомство должно прийти к выводу, что Starship не влияет на общественную безопасность, прежде чем ракету снова можно будет запустить. Поскольку мусор распространился гораздо дальше, чем ожидалось, вступил в силу и "план реагирования на аномалии" FAA: это означает, что SpaceX должна выполнить дополнительные экологические меры, прежде чем повторно подать заявку на получение лицензии на запуск.

Напомним, тестовый запуск ракеты Starship, созданной для миссий на Луну и Марс, состоялся 20 апреля. Однако космическое судно не смогло выйти на орбиту – ракета взорвалась спустя четыре минуты после старта.