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Бизнес
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SpaceX получила разрешение на создание пятой стартовой площадки в США

Falcon 9, ракета, запуск
Запуск ракеты Falcon 9. Фото: SpaceX / Twitter

Компания SpaceX получила разрешение на аренду второго комплекса по запуску ракет на военной базе в Калифорнии. Это дает фирме возможность создать ее пятую стартовую площадку в США. Об этом пишет Reuters.

Согласно договору аренды, SpaceX будет запускать свои ракеты Falcon с военной стартовой площадки на базе Ванденберг, расположенной к северу от Лос-Анджелеса. Фирма имеет еще одну площадку там, две – во Флориде и частную базу Starbase на юге Техаса.

Новая стартовая площадка, которую в прошлом году освободило совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed, дает SpaceX больше возможностей для выполнения все более насыщенного графика запуска спутников. Однако срок аренды неизвестен.

Как отмечает Reuters, предоставление компании SpaceX стартового комплекса происходит в тот момент, когда ракетные фирмы готовятся конкурировать за программу Пентагона, которая предусматривает переломную закупку военных космических запусков и, как ожидается, начнется в следующем году.

Автор:
Артем Ющенко