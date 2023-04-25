SpaceX отримала дозвіл на створення п’ятого стартового майданчика у США

Компанія SpaceX отримала дозвіл на оренду другого комплексу для запуску ракет на військовій базі в Каліфорнії. Це дає фірмі можливість створити її п’ятий стартовий майданчик у США. Про це пише Reuters.

Згідно з договором оренди, SpaceX запускатиме свої ракети Falcon із військового стартового майданчика на базі Ванденберг, яка розташована на північ від Лос-Анджелеса. Фірма має ще один майданчик там, два – у Флориді та приватну базу Starbase на півдні Техасу.

Новий стартовий майданчик, який минулого року звільнило спільне підприємство компаній Boeing та Lockheed, дає SpaceX більше можливостей для виконання все більш насиченого графіка запуску супутників. Однак термін оренди невідомий.

Як зауважує Reuters, надання компанії SpaceX стартового комплексу відбувається в той момент, коли ракетні фірми готуються конкурувати за програму Пентагону, яка передбачає переломну закупівлю військових космічних запусків і, як очікується, розпочнеться приблизно наступного року.