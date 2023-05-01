Экологи обратились в суд, чтобы отозвать лицензию SpaceX на запуск ракет вблизи заповедника

Группа экологов подала в суд на Федеральную авиационную администрацию, обжаловав одобрение расширенного запуска ракет принадлежащей Илону Маску компании SpaceX рядом с Национальным заповедником дикой природы в Южном Техасе. Истцы считают, что разрешение выдали без детального экологического исследования.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Иск связан с взрывом ракеты Starship над Мексиканским заливом. При запуске части металлической конструкции разлетелись и могли оказаться на территории Национального заповедника дикой природы Лоуэр-Рио-Гранд-Велли вблизи государственного парка и пляжа Бока-Чика.

По данным США, в результате взрыва также загорелся кустарник площадью 1,4 гектара, и облако пилобетона разошлось на 10,5 км к северо-западу. В то же время в иске отмечено, что инцидент 20 апреля стал последним из серии по меньшей мере девяти взрывов, по результатам похожих на событие со Starship.

Это, как утверждают истцы, может означать, что FAA нарушило федеральный закон, позволив расширить сделки на базе SpaceX в Бока-Чика без обязательного полного исследования влияния на окружающую среду (EIS), что обычно требуется для крупных проектов.

Экологи требуют отозвать лицензию. В FAA иск не комментировали, а Маск не соглашается с утверждениями, которые в нем указаны.

При этом FAA еще до подачи иска решило запретить компании SpaceX производить любые дальнейшие запуски Starship, пока не завершит расследование неудачного тестового запуска ракеты.